China dreigt webwinkels te sluiten die namaakgoederen verkopen

Dan toch een nieuw akkoord voor werkomstan­dig­he­den kledingin­du­strie

25 augustus Er is dan toch een nieuw akkoord gesloten over de werkomstandigheden van arbeiders in de kledingindustrie. Dat meldt de Schone Kleren Campagne. Begin deze maand zag het er nog naar uit dat een nieuwe overeenkomst er niet in zat.