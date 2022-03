Chemiereus Solvay wil in twee splitsen

Chemiereus Solvay splitst op in twee aparte, beursgenoteerde bedrijven. Dat heeft het Bel 20-bedrijf dinsdag aangekondigd. Het nieuws werd neutraal onthaald: na bijna een uur handel staat het aandeel van Solvay dinsdagochtend op een klein verlies, in een rode Bel 20-index.

Het bijna 160 jaar oude chemiebedrijf is van plan om zich volgend jaar op te delen in twee. Eén bedrijf, voorlopig EssentialCo gedoopt, zal actief zijn in essentiële chemicaliën, zoals soda of peroxide. Dat bedrijf vertegenwoordigde het voorbije jaar een omzet van 4,1 miljard euro. Het tweede bedrijf, SpecialtyCo, zal actief zijn in gespecialiseerde materialen en consumptiegoederen, zoals de speciale lichte materialen die worden gebruikt voor het maken van auto’s of vliegtuigen. Deze activiteit was vorig jaar goed voor een omzet van 6 miljard.

“Het gaat om een scharniermoment voor Solvay, een beslissend moment in onze geschiedenis”, verklaarde CEO Ilham Kadri dinsdagochtend in een conferencecall. De opsplitsing moet zorgen voor meer groei en waarde van de afzonderlijke activiteiten. Er worden twee onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven gecreëerd, met zetel in België. Ze zullen zelf kunnen beslissen over hun strategie en prioriteiten en over de nodige financiële onafhankelijkheid beschikken. Elke aandeelhouder van Solvay zal aandeelhouder worden in de aparte bedrijven.

Wie de afzonderlijke bedrijven zal leiden, of hoe ze uiteindelijk zullen heten, is nog niet duidelijk. Ook de toekomst van huidig CEO Ilham Kadri is nog onbekend. De aandeelhouders moeten de opsplitsing nog goedkeuren. Solvac, de historische referentieaandeelhouder van Solvay, steunt de plannen alvast. Naar verwachting zal de transactie in de tweede helft van 2023 worden voltooid.

Solvay heeft de coronapandemie goed doorstaan. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een nettowinst van 1,04 miljard euro (+68%) en een omzet van 10,1 miljard (+12,7%). Dat laatste cijfer lag ook hoger dan voor corona.