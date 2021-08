Chemiedistributeur Azelis maakt zich op voor miljardenbeursgang volgende maand

Crypto Waarde bitcoin stijgt opnieuw tot meer dan 50.000 dollar

23 augustus De waarde van bitcoin is opnieuw gestegen naar 50.000 dollar (42.700 euro). Het is voor het eerst sinds 15 mei dat bitcoin opnieuw zo veel waard is. Een duidelijk aanwijsbare reden voor de stijging is er niet. Tijdens de voorlopige piek van midden april werd de bekendste cryptomunt verhandeld voor bijna 65.000 dollar (55.500 euro).