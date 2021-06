Charles Michel waarschuwt Londen: “EU is bereid alle middelen in te zetten in brexitkwestie”

Win-winlenin­gen blijven het bijzonder goed doen

5 juni In de eerste 5 maanden van dit jaar werden bijna 3.400 win-winleningen afgesloten voor een bedrag 64 miljoen euro. Dat zijn er ruim 700 meer dan in heel 2019. De win-winlening - het instrument waarmee Vlamingen geld kunnen lenen aan zelfstandigen en kmo's in ruil voor een fiscaal voordeel - werd in oktober 2020 uitgebreid en wordt massaal gebruikt, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).