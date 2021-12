CEO van bpost over eindejaarsdrukte, beurskoers en wanpraktijken bij PostNL: “Valsspelers komen ermee weg. Dat is niet eerlijk”

Dirk Tirez (57) werd in maart van dit jaar benoemd tot CEO van bpost. Hij bracht rust in de tent, want bpost komt uit een woelige periode, erkent hij zelf ook. Zijn voorganger moest plaats ruimen, de eindejaarsperiode van 2020 werd een chaos, en ondanks een recordomzet door de coronapandemie, vielen de financiële resultaten vorig jaar tegen. Maar sinds zijn benoeming tot CEO in maart van dit jaar, eerst ad interim en sinds deze zomer definitief, lijkt het tij te keren. De kwartaalcijfers kleuren positiever en vooralsnog kan Bpost de pakjesstroom dit keer wél aan. “Samen met de nieuwe raad van bestuur denk ik dat we de rust hebben doen terugkeren na een moeilijke periode vorig jaar.”