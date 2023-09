CEO Spotify ontkent dat trucje met nummer van 30 seconden 24 uur per dag op repeat je slapend rijk maakt

Volgens de analisten van JP Morgan zou je het betaalsysteem van Spotify kunnen manipuleren. Dat stond in een artikel van de Financial Times, dat Julian Klymochko, oprichter van de Canadese investeringsbank Accelerate, verder verspreidde op X (ooit Twitter). Meer dan een muziekstukje van 30 seconden dat je 24/7 in een loop zou beluisteren op Spotify zou je niet nodig hebben om 1.120 euro per maand te verdienen.

“Als dat waar was, zou ik mijn eigen ‘Daniel’s 30-second Jam’ op repeat zetten”, tweette de CEO van Spotify, Daniel Ek, in een reactie. “Nee, serieus, zo werkt ons royaltysysteem niet echt”, aldus nog Ek. “In tegenstelling tot wat je misschien hebt gehoord, betaalt Spotify geen royalty’s aan artiesten op basis van een tarief per nummer of per stream”, lees je op de website van de muziekstreamingdienst. “De royalty’s die artiesten ontvangen, kunnen variëren door verschillen in de manier waarop hun muziek wordt gestreamd of de overeenkomsten die ze hebben met labels of distributeurs.” De artiesten worden één keer per maand betaald.