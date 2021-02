Centrale bank VS verwacht economische betere tijden in 2021

Biden over half miljoen coronado­den: “Hartver­scheu­ren­de mijlpaal”

6:54 De tol van het aantal coronadoden in de VS is een "hartverscheurende mijlpaal". Dat zei Amerikaans president Joe Biden maandag in een toespraak nadat in het land de kaap van de 500.000 Covid-overlijdens overschreden werd. Aan het Witte Huis werd ook een minuut stilte gehouden en werden 500 kaarsen aangestoken.