CD&V wil iedereen keuze laten tussen 62 en 67 op pensioen te gaan. Arbeidsexpert Stijn Baert: “Geen goed idee”

“We spaarden ons nog nooit zo arm”: op een jaar tijd verloren we 20,5 miljard euro koopkracht op onze spaarcen­ten

Door lage rentevoeten en torenhoge inflatie verliest ons spaargeld zienderogen aan koopkracht. Als Belgen behoren we dan nog eens tot de zwaarst getroffenen in de eurozone. Op een jaar tijd zagen we samen meer dan 20 miljard euro aan koopkracht in rook opgaan. Dat roept enkele vragen op, toch?

9 december