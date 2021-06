Carrefour lijdt het meest onder succes van maaltijddozen

jobs Horeca massaal op zoek naar helpende handen: deze vacatures staan open

1 juni Met de volledige heropening van de horeca in het vizier, is er weer die schreeuw om extra personeel. Alleen al op Jobat.be staan er 200 horecavacatures open, en de vraag naar extra handen belooft de komende maanden nog toe te nemen. In 2020 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon in de horeca 2.852 euro (Salariskompas), exclusief toeslagen en fooi. Is de horeca een sector voor jou? We nemen enkele jobs onder de loep.