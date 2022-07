Carrefour België boert achteruit

Duitse exportsec­tor somber gestemd door dreigend gastekort

Het dreigende gastekort leidt tot sombere vooruitzichten bij de Duitse exportbedrijven, zo blijkt uit een rondvraag van het Duitse Ifo-onderzoeksinstituut bij ongeveer 2.300 industriële bedrijven. Vooral in de chemische industrie, waar het gebruik van aardgas bijzonder hoog is, is men flink negatiever geworden over de buitenlandse handel.

26 juli