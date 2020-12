Carl Devos: "Niet elke vergoeding "in naam van de koopkracht" is slim. Al die schulden maken België kwetsbaar"

Corona maakt einde aan kantoorsla­ver­nij: “Hele dag naar kantoor om in je eentje te werken, wat voor zin heeft dat eigenlijk?”

11 december Telecomoperator Proximus schrapt meer dan de helft van de kantoorruimte. Energieleverancier Eneco en de stad Leuven beslissen ook om personeel na corona deels thuis te laten. Eén op de acht ondernemers overweegt bedrijfsgebouwen te verkopen of anders in te vullen. “Dit is de burele revolutie.”