Canadees bedrijf wil supermarktketen Carrefour overnemen voor 16,4 miljard euro

Naar verluidt willen de Canadezen een bedrag bieden van ongeveer 20 euro per aandeel, waarmee ze ruim 16,4 miljard euro over hebben voor het bedrijf. Dat is een premie van circa 29 procent op de slotkoers van Carrefour op dinsdag, toen de beurswaarde van het supermarktconcern op 12,6 miljard euro lag. Op de beurs in Parijs ging het aandeel Carrefour woensdag met 14 procent omhoog tot bijna 18 euro.