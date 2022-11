Btw-verlaging op energie doet begroting nog dieper in het rood zakken

Het federale begrotingstekort valt in 2023 groter uit dan was aangekondigd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA naar buiten bracht. Bij het kabinet van staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) bevestigen ze de verslechterde cijfers.

Begin oktober raakte de federale regering het eens over de begrotingen van 2023 en 2024. Voor volgend jaar was sprake van een structureel begrotingstekort van 2,9 procent van het bruto binnenlands product, voor het jaar daarna werd gemikt op 3,2 procent. Maar dat is intussen verder uitgediept, zegt N-VA-Kamerlid Sander Loones. In de definitieve documenten komt het structurele tekort van de federale overheid volgend jaar uit op 3,4 procent van het bbp, in plaats van de aangekondigde 2,9 procent.

Het kabinet van staatssecretaris De Bleeker bevestigt de verslechterde cijfers en wijst daarvoor onder meer op de beslissing van de ministerraad eind oktober om de verlaging van de btw op energie te verlengen en daar een hervorming van de accijnzen tegenover te zetten. “Omdat de exacte timing daarvan nog niet gekend is, wordt er rekening gehouden met een extra budgettaire kost. Met de eventuele budgettaire opbrengsten wordt uit voorzichtigheid geen rekening gehouden”, zegt de woordvoerder van staatssecretaris De Bleeker.

Volgens De Tijd diept intussen het globale tekort van alle Belgische overheden uit naar 6,1 procent van het bbp (35 miljard euro). In het ontwerpbegrotingsplan dat ons land half oktober bij de Europese Commissie indiende was nog sprake van een nominaal tekort op de begroting van 5,8 procent van het bbp (33,3 miljard). Dat is een verschil van 1,7 miljard euro.

“Vanuit een puur begrotingsperspectief is het nominaal saldo het meest relevante, zeker in volatiele tijden zoals deze”, zegt de woordvoerder van De Bleeker nog. “Dit nominaal saldo is inderdaad bijgesteld door de beslissing van de ministerraad van 28 oktober over de verlenging van de verlaagde btw op energie na het eerste kwartaal 2023. Zoals reeds aangekondigd is het de bedoeling om de btw op energie om te vormen naar een systeem van accijnzen.”