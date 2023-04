Brusselse chocolatier Marcolini komt in Zuid-Koreaanse handen

De overname moet Marcolini helpen om de groei te versnellen, met name in Japan, China en Zuid-Korea, klinkt het. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.



Het Britse investeringsfonds Neo, dat in 2013 zo'n 15 miljoen euro neertelde voor 47 procent van Marcolini, stapt uit het Brusselse bedrijf en wordt als hoofdaandeelhouder vervangen door VM2 Holdings. “De voormalige langdurige meerderheidsaandeelhouder was NEO Investment Partners”, klinkt dat in het persbericht.