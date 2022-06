Brussels Airport kreeg 1,7 miljoen passagiers over de vloer in mei

Onderhande­lin­gen met Engie moeten voor september rond zijn, zegt Van der Straeten: “Moeilijk gaat ook”

De onderhandelingen met het Franse energiebedrijf Engie, dat de kerncentrales in ons land uitbaat via Electrabel, moeten voor september rond zijn. Dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zaterdag laten verstaan in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

