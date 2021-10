Brussels Airport krabbelt weer overeind met 400 vacatures

Discussie over begroting gaat straks verder, regering wil volgend weekend landen

4 oktober Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteren de discussie over de opmaak van de begroting iets voor 20 uur stopgezet. Om 16 uur komen de premier en de vicepremiers opnieuw samen, luidt het uit goede bron. Het is de bedoeling volgend weekend te landen. De gesprekken gingen hoofdzakelijk over het arbeidsmarktbeleid, de ongeschiktheidsregelingen en de algemene begrotingsprincipes. Over maatregelen tegen de hoge energiefacturen zijn nog geen beslissingen genomen.