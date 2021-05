Brussels Airport in april nog altijd maar op tiende van normale passagiersaantal

In april reisden er 250.065 passagiers via Brussels Airport, een daling met 89 procent ten opzichte van het aantal passagiers in april 2019 (voor de coronacrisis), maar wel een iets hoger aantal dan in februari en maart. Dat meldt de luchthaven vandaag. Het lage percentage is een gevolg van het verbod op niet-essentiële reizen dat gold tot 18 april en van de vele reisbeperkingen en -voorwaarden, klinkt het. De luchtvracht bleef daarentegen sterk groeien: de volumes stegen met 72 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020.