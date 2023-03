Brussels Airlines vliegt nog 75 miljoen euro in het rood

In het derde kwartaal had Brussels Airlines nog een recordwinst geboekt - het zomerseizoen is traditioneel de beste periode voor luchtvaartmaatschappijen. Maar toen al was gezegd dat dat onvoldoende was om over het hele jaar uit de rode cijfers te raken. Daarvoor was de impact van het coronavirus in het begin van het jaar nog te groot. Over het hele jaar vloog Brussels Airlines op 74 procent van de capaciteit vergeleken met 2019 (voor corona).