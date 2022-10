Brussels Airlines boekt recordwinst in derde kwartaal en betaalt 290 miljoen euro staatssteun tijdens corona vervroegd terug

De vervroegde terugbetaling is mogelijk "door een sterke stijging van de vraag, een goede ontwikkeling van de liquiditeit en de financiële steun van Lufthansa", klinkt het in een persbericht van de Duitse luchtvaartgroep. Brussels Airlines boekte in het derde kwartaal een recordwinst van 51 miljoen euro. In 2023 komen er ook vier vliegtuigen bij in de vloot.

Lufthansa zal ook de staatssteun die zustermaatschappij Austrian Airlines kreeg (210 miljoen euro) nog dit jaar terugbetalen. Daarmee zal Lufthansa alle steun die het van overheden kreeg tijdens de coronacrisis, terugbetaald hebben. In Duitsland en Zwitserland werden de schulden aan de staat eerder al afgelost.

De volledige Lufthansa-groep boekte in het derde kwartaal een aangepaste operationele winst (adjusted ebit) van 1,1 miljard euro, en een nettowinst van 809 miljoen euro. Ze had vorige week al de winstprognose voor 2022 verdubbeld, en rekent op een aangepaste bedrijfswinst (ebit) van meer dan 1 miljard euro voor het volledige jaar.

“De Lufthansa-groep heeft de pandemie financieel achter zich gelaten en kijkt optimistisch naar de toekomst”, zo staat in een persbericht van de Duitse groep.

“Winstgevend kán”

Brussels Airlines zag tijdens de zomer, traditioneel de beste periode voor luchtvaartmaatschappijen, het zakenreizen aantrekken en het toerisme verder herstellen. De maatschappij vervoerde 2,28 miljoen passagiers, de helft meer dan een jaar eerder, en de omzet kwam uit op 436 miljoen euro. De aangepaste operationele winst of ‘adjusted ebit’ bedroeg 51 miljoen euro, “het beste kwartaalresultaat in de 20-jarige geschiedenis van Brussels Airlines”, aldus de maatschappij.

Met de recordwinst in het derde kwartaal heeft Brussels Airlines, misschien wel voor het eerst, bewezen dat het winstgevend kan opereren. De vooruitzichten zijn goed, zo heeft Peter Gerber, de CEO van de luchtvaartmaatschappij. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor euforie: “Eén zwaluw maakt nog geen zomer.”

Volledig scherm Brussels Airlines-CEO Peter Gerber. © BELGA

De CEO spreekt zelf van een sterk derde kwartaal. “Sommigen zouden zeggen een fantastisch, omdat het het beste kwartaal was in de geschiedenis van Brussels Airlines”, aldus Gerber. Voor hem toont het resultaat, waarbij Brussels Airlines nog altijd 20 procent kleiner is dan voor de coronacrisis, vooral aan dat “als de vraag er is en we een min of meer normale business kunnen draaien, we winstgevend kunnen zijn. Het is misschien wel de eerste keer dat we dit bewijzen bij Brussels Airlines.”

Tegelijkertijd wijst hij erop dat de winst er kwam tijdens de zomermaanden, traditioneel de beste periode in de luchtvaart. “Als je geen winst kan maken in het derde kwartaal als luchtvaartmaatschappij, dan zal je dat nooit doen”, aldus Gerber. Want zelfs met die recordwinst zal Brussels Airlines er niet in slagen dit jaar uit de rode cijfers te klimmen. Daarvoor was de eerste jaarhelft te “verschrikkelijk”, met eerst coronavarianten en dan sterk stijgende brandstofprijzen. “Dat kan je niet compenseren.”

Maar de fundamenten voor een winstgevende luchtvaartmaatschappij staan er, volgens Gerber. En daarmee zou Brussels Airlines in 2023 over het gehele boekjaar winstgevend moeten kunnen zijn, verwacht de CEO, “zelfs als er altijd dingen gebeuren in de luchtvaartindustrie en je nooit weet wat er achter de hoek ligt te wachten”.

Groeien

De maatschappij wil ook groeien, met onder meer vier extra middellangeafstandsvliegtuigen. Dat zal ook meer banen opleveren, maar de details moeten nog worden uitgewerkt. De maatschappij geeft nog mee dat ze met de extra toestellen “de operaties naar de buurlanden zal uitbreiden en haar Europese point-to-point en feeder netwerk zal optimaliseren”. Met de extra vliegtuigen zal de vloot in de zomer van 2023 bestaan uit 45 vliegtuigen (36 middellangeafstands- en 9 langeafstandstoestellen).