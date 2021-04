Brussels Airlines 70 miljoen euro in het rood in eerste kwartaal

Wereldwij­de militaire uitgaven blijven stijgen ondanks coronacri­sis

26 april Ondanks de pandemie en de economische gevolgen ervan hebben de landen van de wereld in het coronajaar 2020 opnieuw meer geld in defensie gestoken. De wereldwijde militaire uitgaven zijn in 2020 met 2,6 procent gestegen tot naar schatting 1.980 miljard dollar (ongeveer 1.650 miljard euro). Dat meldt het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut Sipri. Dat is een nieuw record sinds het begin van vergelijkbare schattingen in 1988.