Brussel en Londen vinden akkoord over visserijrechten voor 2022

Noordoostelijk Atlantisch gebied

De vangstrechten voor tong in het Noordoostelijk Atlantisch gebied (de Westelijke Wateren) dalen met 24 procent. Dat is uit voorzorg, omdat er over tong die in dat gebied aanwezig is weinig gegevens ter beschikking zijn. "Ik heb alvast beslist om steun toe te kennen aan een onderzoeksproject waarbij vissers samen met wetenschappers van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) meer gegevens verzamelen over het tongbestand in dit gebied", zegt Crevits. "Hoe meer we weten over de hoeveelheid volwassen tong die zich kan voortplanten en de hoeveelheid jonge visjes, hoe beter we kunnen zorgen voor een goed onderbouwd beheer."