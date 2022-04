Britten voeren nieuwe handelsgesprekken met VS

De twee landen trokken eind maart een reeks “transatlantische gesprekken” op gang, en de Britse minister van Internationale Handel Anne-Marie Trevelyan had toen in Baltimore, aan de oostkust in de VS, een ontmoeting met de Amerikaanse handelsgezant. Maar terwijl de twee partijen er tijdens deze gesprekken in slaagden hun geschil over staal en aluminium bij te leggen, lijkt de regering-Biden geen haast te maken met het hervatten van de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag.

Dit keer worden de gesprekken gehouden in het Schotse Aberdeen (op maandag) en in Londen (op dinsdag). Zonder het woord “vrijhandelsovereenkomst” in de mond te nemen, verklaarde Trevelyan zondagavond dat het de bedoeling was om “het handelspartnerschap te versterken” met Washington. Het Verenigd Koninkrijk heeft de intentie om de besprekingen toe te spitsen op de “overeengekomen prioriteiten” met de VS, waaronder digitalisering en innovatie, “groene” handel, het ondersteunen van kmo’s en de veerkracht van de toeleveringsketen.

Washington liet vorige week, iets meer afgemeten, optekenen dat met de gesprekken wordt “nagegaan” hoe de twee landen “kunnen samenwerken om wederzijdse internationale handelsprioriteiten te bevorderen”.

Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, onderhandelt Londen over allerlei overeenkomsten om zijn internationale handel een impuls te geven. De ondertekening van een bilateraal verdrag met de Verenigde Staten was daarbij een van de Britse prioriteiten. Maar terwijl de regering van Donald Trump bereid was om zo’n bilaterale overeenkomst met Londen te sluiten en zelfs een reeks onderhandelingen voerde, heeft de regering-Biden het proces laten doodbloeden. Bovendien hebben de Amerikanen aan een eventuele overeenkomst de voorwaarde verbonden dat het vredesakkoord voor Noord-Ierland strikt moet worden nageleefd.