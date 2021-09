"Britse taksen op import uit EU sinds brexit met 42 procent gestegen”

Uber moet van Nederland­se rechter chauffeurs in dienst nemen

11:33 De alternatieve taxidienst Uber moet zijn chauffeurs in Nederland in dienst nemen. Ze vallen voortaan onder de Nederlandse cao Taxivervoer, heeft een rechter in Amsterdam bepaald in een zaak die was aangespannen door de Nederlandse vakbond FNV. Uber wilde dat de chauffeurs zelfstandigen zouden blijven terwijl FNV sprak van schijnzelfstandigheid.