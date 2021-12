Britse regering plant dringend overleg nu energiefactuur dreigt te exploderen

Britse minister van Economie Kwasi Kwarteng heeft maandag een ontmoeting met de toplui van de energieleveranciers gepland. Op tafel zouden volgens de Britse krant The Times lagere taksen en soepeler milieuverplichtingen liggen. Kwarteng, die ook bevoegd is voor het energiebeleid, had al individuele gesprekken met de CEO's.

Energieleveranciers overkop

Door de sterk gestegen gasprijs van de jongste maanden explodeert de factuur van gezinnen en bedrijven overal in Europa. De prijsstijgingen kunnen in het Verenigd Koninkrijk niet zomaar doorgerekend worden: de energieregulator Ofgem moet tweemaal per jaar zijn goedkeuring geven. De volgende herziening is gepland in april. In het VK gingen ook al verschillende energieleveranciers overkop.