Britse modegroep Arcadia legt de boeken neer

Van sekstape tot miljarden­im­pe­ri­um: na 20 seizoenen gaat de stekker uit 'Keeping Up With The Kardas­hians'

10 september Na het twintigste seizoen, dat begin volgend jaar te zien zal zijn, komt er na veertien jaar een einde aan 'Keeping Up With The Kardashians', heeft Kim Kardashian (39) aangekondigd. Wat begon met een strategisch gelekte sekstape, groeide uit tot de best bekeken realityreeks ter wereld. De familie hield er eeuwige roem en een miljardenimperium aan over.