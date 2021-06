Britse centrale bank waarschuwt voor crypto's bij betalingen

G7-landen willen wereld in 100 dagen klaar krijgen bij nieuwe pandemie

12 juni De wereld moet in de toekomst in honderd dagen voorbereid zijn om een eventuele nieuwe pandemie het hoofd te kunnen bieden. Dat staat in de "verklaring van Carbis Bay" waar de leiders van de zeven economisch sterkste democratieën (G7) aan werken. "Een historisch moment", aldus de Britse premier Boris Johnson, de gastheer van de G7-top.