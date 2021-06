Brits hof van beroep geeft Deliveroo gelijk: koeriers zijn geen 'workers’

Koeriers voor Deliveroo hebben geen recht op collectieve arbeidsovereenkomsten. Een Brits hof van beroep oordeelde vandaag dat de koeriers geen ‘workers’ zijn, en dus geen beroep kunnen doen op een vakbond om te onderhandelen over loon, werkuren of vakantie. De vakbond IGWB had hierover een zaak aangespannen. De uitkomst van die zaak heeft het aandeel van het koerierbedrijf op de Londense beurs fors doen stijgen.

Deliveroo’s concurrent UberEats had eerder dit jaar in een gelijkaardige zaak geen gelijk gekregen van de rechtbank.

Al in november 2017 was de aanvraag van de vakbond geweigerd door een gespecialiseerde rechtbank. Die rechtbank had erop gewezen dat koeriers hun ritten konden doorgeven aan een vervanger, wat betekent dat ze niet verplicht zijn een “persoonlijke dienstverlening” te leveren, en dus kunnen ze niet als ‘worker’ geclassificeerd worden. In het Britse arbeidsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen een ‘worker’ en een ‘employee’, waarbij het statuut van die eerste valt tussen een werknemer en een zelfstandige. Ze hebben wel recht op onder meer een minimumloon en betaalde vakanties.

De vakbond stapte naar het High Court, om ook daar geen gelijk te krijgen. Begin dit jaar belandde de zaak bij een beroepsrechter. De rechters schoven dat beroep donderdag unaniem opzij.

Quote Vandaag is goed nieuws voor de koeriers en vormt een belangrij­ke mijlpaal Deliveroo

De beslissing werd op gejuich onthaald op de beurs, waar het Deliveroo-aandeel bijna 9 procent de hoogte inschoot. Ook Deliveroo zelf reageerde tevreden. “Vandaag is goed nieuws voor de koeriers en vormt een belangrijke mijlpaal”, zei het bedrijf in een statement. Het laat niet na erop te wijzen dat het al de vierde keer is dat het bedrijf in zo’n zaak gelijk krijgt.

In een gelijkaardige zaak had concurrent Uber wel moeten inbinden voor de rechter. Daar oordeelde de rechtbank dat de Britse Uber-chauffeurs als ‘workers’ behandeld moeten worden. De rechters in de Deliveroo-zaak namen het Uber-vonnis in overweging, maar beslisten dat het hier niet relevant was.

Rechter Peter Coulson erkende dat het vonnis “contra-intuïtief” kan lijken. “In andere zaken, over verschillende feiten en met meer argumenten, kan het tot een ander resultaat komen.”

In verschillende Europese landen lopen nog zaken rond het statuut van de werknemers in de zogenaamde deeleconomie.