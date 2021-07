Brandverzekering bijna helft duurder in tien jaar, en watersnood zal prijs nóg doen stijgen

De premie voor de brandverzekering is in ons land op tien jaar tijd ruim 43 procent duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. Bovendien dreigt de verzekeringspremie de komende jaren nog verder op te lopen. Dat komt door de schade die extreme weerfenomenen, zoals de ‘waterbom’ die twee weken geleden over het zuidoosten van ons land trok, aanrichten. De verzekeringssector zelf vindt het te vroeg om de impact in te schatten, maar op basis van de cijfers lijkt een stijging onafwendbaar. Al zal die waarschijnlijk wel met enige vertraging te voelen zijn in onze portemonnee.