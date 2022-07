“Goedkope tickets zijn onhoudbaar”: prijzen bij Ryanair 25 à 50 procent omhoog

De man die ons gewend maakte aan spotgoedkope vluchten, zegt dat we de komende jaren dieper in de buidel zullen moeten tasten om op een vliegtuig te stappen. “Het is te goedkoop geworden voor wat het is”, vertelt de Ryanair-baas in een interview met de Britse zakenkrant ‘Financial Times’. “Iedere keer dat ik naar Londen Stansted vlieg, vind ik het absurd dat het duurder is om met de trein naar het centrum van Londen te geraken dan om van Ierland naar Groot-Brittannië te vliegen.”

Hij verwacht dat de combinatie van hoge brandstofprijzen en milieutaksen de gemiddelde Ryanair-kostprijs van 40 euro omhoog zou stuwen naar 50 of 60 euro - goed voor een stijging van 25 à 50%. “Nog steeds heel goedkoop en schappelijk. Maar zoals nu is niet houdbaar.”

Van de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Oekraïne heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij momenteel geen last, omdat ze de prijs van de olie al lang geleden had onderhandeld. Maar daar komt de komende jaren verandering in. Volgens O’Leary zullen de prijzen nog vier of vijf jaar stijgen tot we helemaal onafhankelijk zijn van Russische olie en gas. Hij voegt eraan toe dat de hoge inflatie mee de prijzen onder druk zal zetten, onder meer doordat de kosten voor personeel en luchtverkeersleiding zullen oplopen.