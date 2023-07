Afgelopen maand half miljoen jobs gecreëerd: Amerikaans staatspapier schiet de hoogte in

INTERVIEW. Miljardair Nicolas Saverys (65) die de controver­se niet schuwt: “Opwarming van de aarde? We hebben toch fossiele brandstof­fen om de airco te doen draaien?”

Nicolas Saverys (65) is veel. Ondernemer, reder, kasteelheer, miljardair en ook fervent believer van fossiele brandstoffen. En de opwarming van de aarde dan? Die valt best mee: “Liever ietske warmer dan wat kouder.” Tegelijk is de Exmar-topman een fervent jager en vader van zeven. Of zijn het er acht? Vandaag legt hij 370 miljoen euro op tafel om zijn eigen rederij terug te kopen. “Een energiecrisis? In de kranten misschien, maar ik heb hem niet gezien.”