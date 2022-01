Adecco pak uit met stunt in 'war for talent': één dag werken en je maakt kans op reisje all-in

Uitzendkantoor Adecco telt op dit moment 11.500 openstaande vacatures, bij meer dan 4.000 Belgische bedrijven, 35 procent meer dan een jaar geleden. “Dat zijn er meer dan ooit”, zegt Sonia Frey, Head of HR bij Adecco. En daarom tilt Adecco de war for talent in ons land naar een niveau hoger. In de hoop meer van die openstaande vacatures in te vullen, lanceert het de actie ‘Win een gratis vakantie’. Kandidaten die via het uitzendkantoor een (interim)job aannemen, maken kans op een gratis all-invakantie voor twee onder de Griekse zon, inclusief vliegreis heen en terug. Normale kostprijs: zo’n 750 euro per persoon, ofwel 1.500 euro voor twee.