Bpost zet 170-tal Press Shops en Relay-winkels in de etalage

Economi­sche activiteit eurozone op hoogste niveau in negen maanden

23 april De economische bedrijvigheid in de eurozone is in april verder aangetrokken naar het hoogste niveau in negen maanden. De industrie liet zelfs een recordgroei zien, maar ook in de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, kleinhandel en toerisme, is er deze maand sinds lange tijd weer sprake van lichte groei. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker IHS Markit.