Bpost schenkt 25.000 euro aan zorgsector

Half miljard verlies voor Just Eat Takeaway na overnames

17 augustus Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway heeft in de eerste zes maanden van dit jaar bijna een half miljard euro verlies geleden. Het moederbedrijf van Takeaway.com in België investeerde flink na de overname van het Britse Just Eat, die in april werd afgerond. Ook het Amerikaanse Grubhub, dat in juni definitief werd overgenomen, droeg bij aan het verlies.