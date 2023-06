Bpost, PPP en Franse Proximy kandidaat voor nieuw krantencontract

Over het lopende krantencontract was de voorbije weken heel wat te doen, maar intussen werd wel de aanbesteding voor de nieuwe concessie, voor de bedeling van kranten en tijdschriften in de periode 2024-2028, georganiseerd door de FOD Economie. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, kan de overheidsdienst geen informatie geven over de kandidaturen. Ook bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne wil geen commentaar kwijt.

Een bpost-woordvoerster bevestigt dat het bedrijf kandidaat is. Dat hoeft ook niet te verbazen: sinds 2015 is het contract in handen van bpost, en het is belangrijk voor de werkgelegenheid bij de onderneming.

Ook PPP is kandidaat, zegt CEO Michel d’Alessandro. PPP nam het de vorige keer eveneens op tegen bpost. Een derde kandidaat is de Franse krantenverdeler Proximy, die deel uitmaakt van de Franse mediagroep Riccobono. Dat bevestigde de woordvoerder van de groep aan ‘De Tijd’. Proximy is kandidaat voor beide loten.

Onderzoek bracht onlangs aan het licht dat bpost, PPP en de krantenuitgevers DPG en Mediahuis illegale afspraken hebben gemaakt over het vorige krantencontract. Maar PPP is alleen kandidaat voor de kranten, omdat tijdschriften “een moeilijke business zijn”.

De aanbesteding van het Belgische contract bevat geen precieze timing voor een beslissing over de winnaar. Maar die beslissing moet normaal voor eind dit jaar vallen, volgens ‘De Tijd’ allicht pas na de zomer. Het nieuwe contract start op 1 juli 2024.