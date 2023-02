Bpost heeft de meeste, Carrefour Market de grootste winkels

Locatus beschouwt alle retailformules met minstens zeven verkooppunten als een keten. Opgelet: dit komt niet noodzakelijk overeen met een bedrijf. Zo heeft Carrefour een Markets-formule en een hypermarktenformule.

De lijst van ketens met het meeste aantal winkels wordt net als vorig jaar aangevoerd door bpost. Met Nieuwjaar had de onderneming 648 filialen in ons land. De tankstationuitbater TotalEnergies volgde met 494. Daarna kwamen Belfius (492), KBC/CBC (470) en Crelan (464). Deze laatste was een nieuwkomer in de top5. Hij nam er de plaats in van ING, dat met 411 filialen naar de negende stek terugviel. Intussen zit dat laatste trouwens onder de kaap van 400.

Worden de ketens dan weer gerangschikt volgens hun aantal vierkante meter verkoopoppervlakte, dan leiden Carrefour Market (547.420 m²), Aldi (459.274 m²), Colruyt (455.953 m²), Hubo (354.955 m²) en Lidl (329.298 m²) de dans. Dat is dezelfde lijst als vorig jaar.

Dalend aantal verkooppunten

In vergelijking met 2016 zijn er niettemin een hele reeks zaken anders. Zo daalde het totaal aantal verkooppunten in ons land de voorbije zeven jaar weliswaar met 5,4%, maar ging de totale winkeloppervlakte er niettemin nog 1% op vooruit. Bij de top100-ketens is dat effect nog meer uitgesproken. Die groep doet het met 11,3% minder winkelpunten, maar met 12,9% meer winkeloppervlakte.

Volgens Locatus is dat onder meer het gevolg van grotere winkeloppervlaktes voor de supermarkten en de bouwmarkten. Aan de andere kant was er een daling in de tak van de woonwarenhuizen, zij ondervonden meer concurrentie van de online verkoop.

Modehandel

In de tak van de modehandel is het beeld dan weer gemengd. H&M (-6,5%) en C&A (-15%) leverden sinds 2016 aanzienlijk wat vierkante meters in. Zara groeide intussen sterk (+31%). En ook ZEB en Bel & Bo bieden hun waren op een grotere oppervlakte aan. Bij ZEB steeg die met 60%, bij Bel & Bo met 20%.

Intussen zet de vernieuwing zich trouwens door. De grootste stijger in de ranglijst van het aantal verkooppunten was Trixxo Home, dat vorig jaar van de 99ste naar de 70e plaats steeg. Het dienstenchequebedrijf telt al 112 vestigingen. De grootste daler was dan weer AXA, dat 17 plaatsen wegzonk. In de ranglijst van de oppervlakte schoof Jumbo dan weer 27 plaatsen hoger en verloor Smatch er 15.