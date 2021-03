"Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet niet ontslagen wegens tegenvallende resultaten”

Economie Bijna 6 miljoen jobs verdwenen in EU bij uitbraak coronacri­sis

11 maart De werkgelegenheid in de Europese Unie is aan het begin van de coronacrisis met bijna 6 miljoen banen gekrompen. Daarbij werden vooral tijdelijke werknemers hard getroffen. Dat meldt Eurofound, een door de EU opgerichte organisatie voor de verbetering van leef- en werkomstandigheden, in een onderzoek. Het cijfer slaat op de lente van vorig jaar, toen de coronacrisis opdook in onze contreien en de pandemie het openbare leven lamlegde.