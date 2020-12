Bourgeois wil dat 85 procent van brexitfonds voor België naar Vlaanderen gaat

Voor Geert Bourgeois, N-VA-europarlementslid en voormalig Vlaams minister-president, moet 85 procent van de middelen die België krijgt uit het brexitfonds naar Vlaanderen gaat. "Vlaanderen is goed voor 85 procent van de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk en we zullen massaal veel jobs verliezen", verantwoordde hij zijn standpunt in De Zevende Dag (Eén).