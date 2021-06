Bosch opent nieuwe chipfabriek in Dresden, ook voor auto-industrie die met wereldwijd tekort kampt

Turkse lira bereikt opnieuw een laagtere­cord: een pluspunt voor toeristen, maar een domper voor de Turkse bevolking

2 juni Na nieuwe uitspraken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is de Turkse munt, de lira, opnieuw de dieperik ingegaan. Een euro kost momenteel 10,75 lira, dat was vijf jaar geleden iets meer dan 3 lira. Turkije bevindt zich al langer in een spiraal van hoge inflatie en kampt met een munteenheid die steeds minder waard is.