Booming business in coronatijden, maar verdienen fietskoeriers er iets aan?: “Soms heb ik zin om te roepen: ‘Ik ben ook een mens, hé!’”

Koperprijs blijft stijgen: “Interes­san­te opportuni­teit voor beleggers”

21 april Het is niet al goud wat blinkt. Het zou ook koper kunnen zijn. Momenteel zijn er veel meer kopers in koper dan in het edelmetaal. De prijs van koper gaat dan ook fors omhoog. Vorig jaar steeg de prijs al met een kwart en tot dusver werd koper ook al 21,5% duurder dit jaar. “Dat is erg nefast voor de consument, maar wél interessant voor de belegger om er geld aan te verdienen”, aldus onze beursexpert Pascal Paepen. Hij legt uit hoe je er het best in investeert.