Booking.com profiteert van versoepeling reisbeperkingen

De boekingen voor hotelovernachtingen stegen met 44 procent vergeleken met een jaar eerder. Booking is voor zijn inkomsten onder meer afhankelijk van commissies op hotel- en kamerreserveringen via zijn sites. Dat leverde een omzet op van 4,7 miljard dollar, omgerekend ruim 4 miljard euro. Dat is een stijging van 77 procent in vergelijking met een jaar eerder. Er werd een nettowinst behaald van 769 miljoen dollar (662 miljoen euro). Tijdens de crisis leed het bedrijf nog verliezen vanwege de reisbeperkingen.

Topman Glenn Fogel gaf aan tevreden te zijn met de cijfers, die volgens hem vooral werden aangejaagd door betere resultaten in Europa. Volgens hem is het eind september afgesloten derde kwartaal normaal de sterkste seizoensperiode voor het bedrijf. "We zijn bemoedigd door de tekenen van herstel in vele delen van de wereld", aldus Fogel in een toelichting.