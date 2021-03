Bonden bij De Lijn komen niet langer met eigen voorstel rond minimale dienstverlening: “Heeft geen zin om daar nog tijd in te steken”

De vakbonden bij De Lijn komen dan toch niet meer met een eigen voorstel om de minimale dienstverlening bij stakingen te regelen. “De minister heeft in december de vlucht vooruit genomen met haar eigen voorstel, jammer genoeg”, zegt Stan Reusen van ACOD. “Het heeft geen zin om nu nog eens tijd en energie te steken in een eigen voorstel dat in het parlement toch geen meerderheid zal halen.” Zowel de directie als bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) gaf recent nog aan dat de vakbonden met een eigen voorstel zouden komen, maar dat is nu dus van tafel.

Ook het ACV plant niet langer een eigen voorstel, maar hoopt in onderhandelingen met De Lijn betere afspraken te kunnen maken rond de praktische uitvoering van het decreet. “De minister heeft ons duidelijk laten verstaan dat er weinig ruimte is om te onderhandelen: haar tekst is het minimum”, zegt ACV’er Jo Van der Herten. “Er komt dus geen voorstel dat gedragen wordt door bonden en directie. Maar we hopen met De Lijn aan tafel te kunnen om op bedrijfsniveau betere voorwaarden te onderhandelen, dat kan de minister niet verbieden.”

“Gemiste kans”

Van der Herten denkt dan onder andere aan de termijn tussen de stakingsaanzegging en de staking. “Het decreet heeft het over acht dagen en personeel dat wil staken moet 72 uur op voorhand de stakingsbereidheid aangeven”, aldus de ACV’er. “Dat geeft weinig ruimte voor sociaal overleg. Dus waarom zouden we die acht dagen niet optrekken naar veertien dagen?”

Ook Reusen betreurt dat het decreet weinig ruimte laat voor sociaal overleg. “Een staking moet altijd het laatste redmiddel zijn”, zegt hij. “Dit is een gemiste kans.”

Extra gebreken

Daarnaast ziet Reusen nog andere gebreken in de tekst. “Er is sprake van sancties voor wie zich bedenkt en toch meestaakt, maar er wordt niet vermeld wat die zijn”, klinkt het. “Er is ook geen opvorderingsplicht meer, wat we toejuichen. Maar hoe gaat dat in de praktijk als een hele dispatchafdeling staakt?”

Die lacunes zijn volgens Reusen te wijten aan het feit dat de minister te snel wilde gaan. Midden december verraste de minister met de mededeling dat ze een eigen voorstel voor minimale dienstverlening bij De Lijn had voorgelegd. “Een copypaste van de wet voor de NMBS”, zegt de ACOD’er. “De demarche van Peeters stelde ons voor een voldongen feit en dat betreuren we nog altijd.”

Volledig scherm Lydia Peeters. © Photo News

Begrip

In het Vlaams regeerakkoord had De Lijn tot eind 2020 gekregen om een voorstel uit te werken. De gesprekken daarover zouden starten na de sociale verkiezingen, die bij De Lijn vorig voorjaar gepland stonden. Door corona werden die verkiezingen echter uitgesteld naar november. Bedoeling zou zijn om de gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn tegen de zomer in te voeren, verwachten de bonden.

In een korte reactie zegt De Lijn begrip te hebben voor het feit dat er geen voorstel meer komt van de bonden. “Zodra het ontwerpdecreet is goedgekeurd, zal De Lijn de nodige initiatieven nemen om tot een goede uitvoering te komen. Daarbij zullen de sociale partners zeker ook worden betrokken, zoals voorzien in het ontwerpdecreet”, klinkt het.