Boekhandels wachten in spanning op ‘Ik ben er niet’: “Een auteur als Lize Spit bepaalt mijn omzet”

“Eíndelijk.” Het moet zowat de meest gehoorde reactie geweest zijn toen gisteren bekend werd dat de tweede roman van Lize Spit eraan komt. Vier jaar schreef en schaafde Spit aan de opvolger van ‘Het smelt', dat met 200.000 verkochte exemplaren het best verkochte debuut van het voorbije decennium was. Uitgeverij Das Mag ging voluit voor het verrassingseffect: ’s ochtends al vielen grote posters met ‘IK BEN ER NIET’ op in het straatbeeld. Nog voor er überhaupt iets bekend was over het nieuwe boek, deed de titel op sociale media al de ronde.