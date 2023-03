Boeing gaat kleine elektrische vliegtuigen bouwen die zonder piloot vliegen, ook voor personenvervoer

In eerste instantie worden de vliegtuigen ingezet voor vrachtvluchten, maar Boeing ontwikkelt ook toestellen voor personenvervoer. Volgens Allen heeft 80 procent van de mensen wereldwijd nog nooit gevlogen. "We willen meer mensen de kans bieden om te kunnen vliegen. Vooral in dichtbevolkte gebieden is personenvervoer een grote uitdaging", zegt hij. Met elektrische toestellen wil de vliegtuigbouwer voldoen aan het Europese klimaatdoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn.