BNP Paribas schakelt 1.400 dagbladhandels in als 'minibank’

In Frankrijk werkt BNP Paribas al sinds 2013 al samen met lokale tabakshandelaars en persverkopers. Via dat kanaal bedient de bank er met haar merk Nickel intussen al 2,1 miljoen klanten. "We willen onze werkwijze nu exporteren. We zijn ondertussen ook actief in Spanje met 500 contactpunten en hebben al aangekondigd dat we willen starten in België en Portugal", zegt Nickel-voorzitter Thomas Courtois.