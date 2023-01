"BNP Paribas overweegt hervorming van divisie consumentenkredieten"

Speculan­ten verdienen 15 miljard met dalende beurskoers Tesla

Tesla is een van de grote verliezers van het voorbije jaar op de beurs. De koers van Tesla zakte met bijna 70 procent sinds het hoogtepunt in 2021. Maar de een zijn dood, is de ander zijn brood. Uit een onderzoek blijkt dat short-sellers dit jaar 15 miljard dollar (14 miljard euro) verdienden door te speculeren op de dalende beurskoers van Tesla.

