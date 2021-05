BNP Paribas in beschuldiging gesteld in witwasonderzoek tegen familie oud-president Gabon

Europa's grootste bank, BNP Paribas, is op 11 mei in beschuldiging gesteld voor "witwassen van corruptie en het verduisteren van overheidsgeld" in het onderzoek naar het riante patrimonium in Frankrijk van de intussen overleden Gabonese president Omar Bongo. Dat heeft het Franse persbureau AFP bevestigd gekregen van bronnen dicht bij het dossier.