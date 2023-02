BNP Paribas Fortis verwacht daling huizenprijzen

Het muntmees­ter­te­ken van Giovanni prijkt op onze nieuwe munten: “De munt van koningin Mathilde kost 159 euro, maar heeft geldwaarde van 12,5 euro”

Van de rosse vijf eurocentjes tot de nieuwe gouden verzamelmunt met koningin Mathilde: alle nieuw geslagen Belgische muntjes onderscheiden zich sinds 1 januari van de oudere door het teken van de nieuwe Belgische muntmeester Giovanni Van De Velde (34). Maar wat doet een muntmeester precies? Waarom is die functie precies nodig? En hoe weet je of je een degelijke euromunt in handen hebt?