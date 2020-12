BNP Paribas Fortis blikt vooruit op beursjaar 2021: "Stop uw geld in grondstoffen, goud, olie en vastgoed"

Grondstoffen

"We staan wellicht aan de vooravond van een situatie die we sinds de jaren 70 niet meer hebben gezien", zegt Philippe Gijsels. "De vraag naar een aantal grondstoffen stijgt enorm. Dat geldt zeker voor bepaalde metalen die we nodig hebben voor de massale elektrificatie die, onder meer in de autosector, bezig is. Aan de andere kant is het aanbod gelimiteerd. Door de lage prijzen werd de voorbije jaren minder geïnvesteerd in bijkomende capaciteit voor de ontginning van grondstoffen. Dat werd nog versterkt door moeilijkheden met milieuvergunningen. Als de vraag aantrekt, komen we dus wellicht terecht in een markt waarin het aanbod niet kan volgen en waarbij het ook jaren duurt vooraleer dat aanbod wordt opgetrokken."