BNP Paribas boekt in tweede kwartaal recordnettowinst van 3,18 miljard euro

Europese gasprijs voor het eerst sinds maart opnieuw boven de 200 euro, stroomprij­zen naar nieuw record

De Europese gasprijs is dinsdag verder de hoogte in gegaan, na de aankondiging van Gazprom maandag dat er vanaf morgen minder gas zal worden geleverd via de pijpleiding Nord Stream 1. Rond 17.00 uur was de gasprijs gestegen tot meer dan 200 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds 7 maart. Door de hoge gasprijs stijgen ook de Europese stroomprijzen tot ongeziene hoogtes.

26 juli