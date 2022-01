Bloomberg zet CEO cryptobeurs Binance tussen rijkste miljardairs ter wereld: wie is Changpeng ‘CZ’ Zhao?

Changpeng Zhao (44), bekend als ‘CZ’, is de CEO van cryptobeurs Binance. Bloomberg heeft voor het eerst zijn vermogen ingeschat en dat is niet min. Volgens de miljardairslijst van Bloomberg is CZ minstens 96 miljard dollar waard, of bijna 85 miljard euro. Daarmee valt hij net buiten de top tien.

Zhao komt met dat gigantische vermogen in de buurt van de oprichter van Oracle, Larry Ellison. Die staat in de miljardairslijst van Bloomberg op nummer 10 en is goed voor 109 miljard dollar (96,2 miljard euro). Op 11 prijkt Mukesh Ambani, een tycoon uit India met een vermogen van 93,3 miljard dollar (82,3 miljard euro). Helemaal bovenaan staat Elon Musk (239 miljard euro). Hij klopt nu ruimschoots anciens Jeff Bezos (165 miljard euro) en Bernard Arnault (148 miljard euro).

Changpeng Zhao groeide op in een migrantenfamilie in Canada. Hij bakte ooit nog hamburgers in de McDonald’s. Hij studeerde computerwetenschappen aan de universiteit McGill en ging daarna werken voor de beurs van Tokio en voor Bloomberg. “In 2013 leerde hij dan bitcoin kennen tijdens een potje poker, waarna hij besloot all-in te gaan op crypto en er zijn leven aan te wijden”, klinkt het bij Binance. “Hij verkocht zelfs zijn appartement om bitcoins te kopen.”

In 2017 richtte de Chinees-Canadese ondernemer cryptobeurs Binance op, een platform waar cryptomunten — onder meer bitcoin — worden verhandeld. Cryptomunten gaan op en af, maar zaten de afgelopen jaren globaal gezien toch in de lift. Zo werden ook Vitalik Buterin, de man achter ethereum, en Brian Armstrong, stichter van Coinbase, allebei miljardairs in 2021. Sam Bankman-Fried, CEO van cryptobeurs FTX en zelf ook miljardair, sprak eerder al van “een ongeziene rijkdom die de laatste jaren in de sector is ontstaan”.

Rijkdom wegschenken

Zhao schreef op Twitter: “Maak je niet druk over lijstjes. Focus op hoeveel mensen je kunt helpen”. En ook nog: “Onpopulaire mening: in plaats van een ranglijst van rijkdom zou er een ranglijst van liefdadigheid en filantropie moeten komen.” Een woordvoerder van Binance liet aan CNN weten dat “CZ van plan is het grootste deel van zijn rijkdom weg te schenken, zelfs 99 procent ervan, zoals andere ondernemers en oprichters”. Een verwijzing naar de Giving Pledge van Warren Buffett en Bill en Melinda Gates, een initiatief dat al vele miljardairs, zoals Mark Zuckerberg, hebben ondertekend en waarmee ze beloven het overgrote deel van hun fortuin te doneren aan goede doelen.

Binance is niet onbesproken. Het botste de laatste maanden op allerlei regelgevingen in verschillende landen, wat onder meer leidde tot een verbod in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland, en tot andere beperkingen in Canada. Zhao pleitte daarom voor “een duidelijke regelgeving, die cruciaal is voor de voortdurende groei”. “Meer regelgeving is eigenlijk een positief teken dat een industrie volwassen wordt”, voegde hij eraan toe. “Omdat dit de basis legt voor een bredere bevolking om zich veilig te voelen om deel te nemen aan crypto.”

Het echte vermogen van CZ ligt waarschijnlijk nog veel hoger dan 85 miljard euro. Bloomberg houdt voor zijn schatting geen rekening met het vermogen uit de persoonlijke portefeuille van cryptomunten van Zhao.